【大行報告】高盛看好「五一」長假期 餐飲到店需求復甦 將九毛九納入「確信買入」名單

高盛發表研究報告表示，去年內地餐飲市場經歷疫情打擊後，料今年按年錄得19%復甦，或較2019年水平高出2%，料2019至2026年年均複合增長8%。該行認為，行業現時的三大推動力（即對服務體驗欲望、開支能力提升及市場整合），加上四大主題（即門店升級投資、數碼化、全渠道槓桿及強勁經營模式支持的規模擴張），將繼續支持市場領導者擴大市佔。

該行指，九毛九（09922）為行業首選，相信公司在經營高效、Z世代追捧、價值定位、產品質素及供應鏈支持下，核心「太二」品牌市佔可持續擴張，並料公司可進軍價值800億美元的火鍋市場。該行預計，公司2021至2026年間銷售及純利年均複合增長分別30%及33%，並料在「五一」長假期下，到店需求有望復甦，屬短期股價催化劑，首予其「買入」評級，目標價38元，同時納入「確信買入」名單。

高盛對4大內地餐飲股最新投資評級及目標價﹕

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記者：郭秀慧