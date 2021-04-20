  • 24°C
香港時間 : 2021420日 (二) 17:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裝修熱話】嫌廁所空間太少 想廁所門口改在廚房內 網民：好唔衛生

理財智慧 16:52 2021/04/20

分享：

近日有人在討論區以「廁所門口改在廚房內，有無覺得好怪」為題發文，指丈夫嫌廁所空間不夠，因座廁在中間令到沖涼後出來後企位少，所以想要將洗手盆與座廁位置對掉；及將廁所門口改在廚房內。但樓主就覺得很奇怪，又怕改動後會感到後悔，所以問問網民意見。

【樓市熱話】兒子氹父母賣兩層樓移民 父母事後欲同住被拒 頓變無所依靠　網民：一日未死都唔好分身家！【下一頁

樓主家中佈局：

    點擊圖片放大
    +2

【樓市熱話】港男婚後搬入外父家 400尺公屋住7個人 投訴每日如困獸鬥　網民：住人哋間屋仲咁多嘢講【下一頁

大部分網民都認為將廁所門改在廚房內，煮食時感覺不良好，認為原本的間隔最好。不過亦有人稱，樓主把廚房都改成開放式就問題不大；亦有人表示即使要改動，可考慮將廁所門改為暗門。另外有網民卻指出，原本樓主家中間隔是「五門歸心」則，認為改動一下較好。

網民意見：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不知大家又覺得這個改動好不好？

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【樓市熱話】港男婚後搬入外父家 400尺公屋住7個人 投訴每日如困獸鬥　網民：住人哋間屋仲咁多嘢講
2021/04/19
【樓市熱話】港男婚後搬入外父家 400尺公屋住7個人 投訴每日如困獸鬥　網民：住人哋間屋仲咁多嘢講
【樓市熱話】兒子氹父母賣兩層樓移民 父母事後欲同住被拒 頓變無所依靠　網民：一日未死都唔好分身家！
2021/04/19
【樓市熱話】兒子氹父母賣兩層樓移民 父母事後欲同住被拒 頓變無所依靠　網民：一日未死都唔好分身家！
網絡文化 網上討論區 網絡熱話 裝修設計

上一篇文章

【紓困措施】領取職津及交津人士獲「雙糧」 最快於撥款草案通過後一個月發放

下一篇文章

中學畢業就做得！　月薪最高達3萬元　一文看清入境事務助理員入職條件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【歐超聯】摩通泵水60億美元 協助12歐洲勁旅組歐超聯
【歐超聯】摩通泵水60億美元 協助12歐洲勁旅組歐超聯