【裝修熱話】嫌廁所空間太少 想廁所門口改在廚房內 網民：好唔衛生

近日有人在討論區以「廁所門口改在廚房內，有無覺得好怪」為題發文，指丈夫嫌廁所空間不夠，因座廁在中間令到沖涼後出來後企位少，所以想要將洗手盆與座廁位置對掉；及將廁所門口改在廚房內。但樓主就覺得很奇怪，又怕改動後會感到後悔，所以問問網民意見。

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樓主家中佈局：

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大部分網民都認為將廁所門改在廚房內，煮食時感覺不良好，認為原本的間隔最好。不過亦有人稱，樓主把廚房都改成開放式就問題不大；亦有人表示即使要改動，可考慮將廁所門改為暗門。另外有網民卻指出，原本樓主家中間隔是「五門歸心」則，認為改動一下較好。

網民意見：

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不知大家又覺得這個改動好不好？

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責任編輯：陳楚琨