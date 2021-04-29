【Bitcoin】Dogecoin幕後最大玩家持28%狗狗幣、總值逾百億美元　2019年起入貨

▲ 有研究報告曾指，狗狗幣其實一直被大戶操控，目前全球約有4成狗狗幣供應量由5個錢包控制，其市場高度集中。

狗狗幣（Dogecoin）價格近日如日中天，深獲散戶投資者追捧。不過，有研究報告曾指，狗狗幣其實一直被大戶操控，目前全球有38.6%狗狗幣供應量由5個錢包控制，其市場高度集中。

Dogecoin現報0.312美元，24小時內跌3.7%。

美證監傳調查馬斯克狗狗幣推文，詳情可見﹕【下一頁】

目前最大單一錢包持有28.39%的Dogecoin（見下圖）﹕

▲ 圖﹕BitInfoCharts

本網查看該錢包的交易紀錄，發現該名大戶現時持有367.1億枚Dogecoin，以今日（29日）下午5時每枚Dogecoin價格0.31美元計，該批Dogecoin總值113.8億美元。

據紀錄顯示，該地址最早在2019年2月6日開始入手Dogecoin，當日以每枚Dogecoin 0.0018美元價格買入100枚Dogecoin。截至今日（29日），該地址曾進行951次交易，當中930次為買入，21次為賣出。

在2019年2月至2020年12月21日期間，該地址中間曾進行多次買賣，惟自去年12月23日開始，該名大戶一直買入Dogecoin，直到今年4月12日，他突然賣出1億枚Dogecoin (總值734.1萬美元）。4日後，即4月16日，Dogecoin價格從0.138美元急升至0.388美元。

Dogecoin 近日價格變化﹕

另外，該名神秘大戶買入Dogecoin的時機與考量，亦沒有規律可尋。他曾多次只買入幾個Dogecoin，也曾試過一口氣買入1億枚Dogecoin，可謂令人難以捉摸。

外界曾有傳聞指，有份推高狗狗幣價格的Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk可能是該名持有28% Dogecoin的大戶。

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編輯﹕賴奕羚