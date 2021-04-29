  • 26°C
香港時間 : 2021429日 (四) 18:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Bitcoin】Dogecoin幕後最大玩家持28%狗狗幣、總值逾百億美元　2019年起入貨

Hot Talk 16:29 2021/04/29

分享：

有研究報告曾指，狗狗幣其實一直被大戶操控，目前全球約有4成狗狗幣供應量由5個錢包控制，其市場高度集中。

狗狗幣（Dogecoin）價格近日如日中天，深獲散戶投資者追捧。不過，有研究報告曾指，狗狗幣其實一直被大戶操控，目前全球有38.6%狗狗幣供應量由5個錢包控制，其市場高度集中。

Dogecoin現報0.312美元，24小時內跌3.7%。

美證監傳調查馬斯克狗狗幣推文，詳情可見﹕【下一頁】

目前最大單一錢包持有28.39%的Dogecoin（見下圖）﹕

圖﹕BitInfoCharts

本網查看該錢包的交易紀錄，發現該名大戶現時持有367.1億枚Dogecoin，以今日（29日）下午5時每枚Dogecoin價格0.31美元計，該批Dogecoin總值113.8億美元。

據紀錄顯示，該地址最早在2019年2月6日開始入手Dogecoin，當日以每枚Dogecoin 0.0018美元價格買入100枚Dogecoin。截至今日（29日），該地址曾進行951次交易，當中930次為買入，21次為賣出。

在2019年2月至2020年12月21日期間，該地址中間曾進行多次買賣，惟自去年12月23日開始，該名大戶一直買入Dogecoin，直到今年4月12日，他突然賣出1億枚Dogecoin (總值734.1萬美元）。4日後，即4月16日，Dogecoin價格從0.138美元急升至0.388美元。

Dogecoin 近日價格變化﹕

另外，該名神秘大戶買入Dogecoin的時機與考量，亦沒有規律可尋。他曾多次只買入幾個Dogecoin，也曾試過一口氣買入1億枚Dogecoin，可謂令人難以捉摸。

外界曾有傳聞指，有份推高狗狗幣價格的Tesla（美﹕TSLA）創辦人Elon Musk可能是該名持有28% Dogecoin的大戶。

相關文章﹕

【Bitcoin】馬斯克Twitter自稱「狗狗幣教父」 狗狗幣抽升漲逾一成

【Coinbase】Coinbase上市炒起狗狗幣、一周累升400%　狗狗幣源於一代梗圖柴犬Doge

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

 

編輯﹕賴奕羚

虛擬貨幣 虛擬貨幣種類
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清、3大行上調目標價　大摩：提前一年重回正軌
【滙豐HSBC】滙豐績後投行目標價一文看清、3大行上調目標價　大摩：提前一年重回正軌
【港股夜期+ADR】滙豐ADR高港1%　夜期升128點　北水淨沽小米7億（不斷更新）
【港股夜期+ADR】滙豐ADR高港1%　夜期升128點　北水淨沽小米7億（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國（第二版）
【螞蟻上市觸礁】外媒：中央正調查螞蟻上市速獲批原因　馬雲不可離國（第二版）
【小米股價】小米挫半成　2000個買盤25元價位排隊撈貨一沖即散
【小米股價】小米挫半成　2000個買盤25元價位排隊撈貨一沖即散
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款今起接受申請　滙豐、恒生等10銀行參與（附銀行申請方法）
【國泰危機】國泰航空再推自願離職計劃　國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求（第三版）
【國泰危機】國泰航空再推自願離職計劃　國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求（第三版）