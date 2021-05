【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）

狗狗幣(Dogecoin)價格近日如坐火箭,香港也有不少投資者議論。Dogecoin現時最大玩家現持有Dogecoin 28.39%流通量,網民分析該名最大玩家的交易數據,發現不少交易活動都具有Tesla (美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)的「生日密碼」,令外界懷疑多次高調吹捧的馬斯克,正是該名Dogecoin最大玩家。馬斯克暫時未有回應報道。

馬斯克周五(7日)就在社交媒體Twitter再發文評論Dogecoin,貼上「馬斯克說Dogecoin可以是加密貨幣的未來」影片連結,附上帖文稱:

加密貨幣前途光明,但請切記審慎投資(Cryptocurrency is promising, but please invest with caution!)