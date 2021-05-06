【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家即馬斯克？　交易活動藏「生日密碼」（第二版）

▲ 有研究報告曾指，狗狗幣其實一直被大戶操控，目前全球約有4成狗狗幣供應量由5個錢包控制，其市場高度集中。

狗狗幣（Dogecoin）價格近日如坐火箭，香港也有不少投資者議論。Dogecoin現時最大玩家現持有Dogecoin 28.39%流通量，網民分析該名最大玩家的交易數據，發現不少交易活動都具有Tesla （美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）的「生日密碼」，令外界懷疑多次高調吹捧的馬斯克，正是該名Dogecoin最大玩家。馬斯克暫時未有回應報道。

Dogecoin年初至今價格累升逾120倍，但總流通量價值僅約80億美元，與一家中型企業市值相若，與總值逾萬億美元的比特幣（bitcoin）、4000億美元的以太幣（Ethereum）兩大龍頭加密貨幣相距不少。

目前Dogecoin單一最大錢包就持有28.39%（下圖）

▲ 圖﹕BitInfoCharts

加密貨幣分析師及交易員Adam Tache在Twitter上發文，發現在Dogecoin 最大單一錢包的交易金額中，其中幾次交易金額與馬斯克的出生日（1971年6月28日）脗合。

據本報統計，截至今日下午3時，在該Dogecoin 最大玩家991次交易中，約有10次交易金額具有馬斯克「出生日」元素，分別為﹕

2021年4月16日 +628.1971 DOGE 2021年2月18日 +28.061971 DOGE 2021年2月10日 +28.061971 DOGE 2021年2月10日 +28.061971 DOGE 2021年2月10日 +50.28061971 DOGE 2021年2月6日 +2.8061971 DOGE 2021年2月5日 +1.06281971 DOGE 2021年2月5日 +20.06281971 DOGE 2021年2月4日 +4.06281971 DOGE 2021年1月31日 +1.06281971 DOGE

另外，「69」及「420」等數字亦經常出現在該錢包轉入金額中。坊間有傳聞指，馬斯克對「69」及「420」這兩個數字情有獨鍾，Tesla早前賣短褲時，定價為69.420美元。馬斯克個人Twitter曾經只跟蹤69個帳戶，也一度將Tesla Model S降價至69,420美元。

另外，馬斯克曾經在2018年表示，考慮用每股420美元私有化Tesla，未知上述數字是否內含玄機。

不過，亦有網民猜測，該錢包持有人或許故意把金額指向馬斯克生日，意圖誤導外界，令人以為馬斯克是Dogecoin 的最大莊家，而該名錢包持有人也可能是馬斯克的狂熱支持者。

▲ 在Dogecoin最大錢包的交易中，有近10次交易疑似指向Elon Musk生日。（圖﹕@Adam_Tache）

美證監傳調查馬斯克狗狗幣推文，詳情可見【下一頁】

早前曾有研究報告指，Dogecoin 一直被大戶操控，目前全球有38.6% Dogecoin 供應量由5個錢包控制，反映市場高度集中。

本網曾查看該錢包的交易紀錄，發現該名大戶現時持有367.1億枚Dogecoin。據紀錄顯示，該地址最早在2019年2月6日開始入手Dogecoin，當日以每枚Dogecoin 0.0018美元價格買入100枚Dogecoin。截至今日（6日），該地址曾進行991次交易，當中970次為買入，21次為賣出。

在2019年2月至2020年12月期間，該地址中間曾進行多次買賣，惟自去年12月23日開始，該名大戶一直買入Dogecoin，直到今年4月12日，他突然賣出1億枚Dogecoin （總值734.1萬美元）。

Dogecoin 近日價格變化﹕

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編輯﹕賴奕羚