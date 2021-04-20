【新冠疫苗】西班牙或延遲接種次劑 望更多人打首針

因接種阿斯利康疫苗出現罕見血栓副作用，歐盟多國停打，在新冠疫苗選擇減少下，國家或面臨短缺問題，接種進度可能放緩。據報，西班牙衛生部有意暫停安排接種第2劑輝瑞或Moderna疫苗，希望更多人能夠接種第1劑。另外，衛生部亦有意測試「溝針」的效用。

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西班牙第二大報章《El Mundo》周一（19日）報稱，衛生部門計劃延遲80歲以下人士，接種第2劑輝瑞或Moderna疫苗時間至首劑的8周後，而非指引中原定的3周。方案將違背接種計劃原意，放棄先完成為所有高危族群接種。衛生部長達里亞斯（Carolina Darias）周一表示，4月26日前將接收170萬劑輝瑞疫苗，希望可以抒緩短缺問題。

即使強生疫苗接種計劃延後，以及限制阿斯利康疫苗接種對象，使西班牙疫苗接種計劃有所落後，但政府仍然預期，至7月底全國4700萬中，一半已經完成接種。然而，截至上周五（16日）的數據，西班牙目前只有7%人完成接種，19%人口接種最少1劑。

另外，因應阿斯利康疫苗的副作用疑慮，西班牙將測試混合接種疫苗的可行性。實驗將招攬全西班牙600名來自所有年齡層﹑已接種首劑阿斯利康疫苗的志願者，檢測在28日內再接種輝瑞疫苗的保護力。此前，英國﹑法國及德國已經開展同類實驗。

責任編輯：吳漢培