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【職場熱話】窮到連見工車錢都冇 網民嘆人生好難過 網友：天無絕人之路

理財智慧 15:47 2021/04/20

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新冠疫情仍肆虐本港，失業率一直處於高企，近日有網民在討論區發帖，指受疫情影響自己一直失業，只能靠積蓄過活。幸好找到兼職，出糧後已花光了錢，網民想找回一份正職，但他擔心面試既要花車錢，又不知道請不請，故他慨嘆：「人生真是很難！」

按圖了更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【失業率創新高】冇左份工點算好? 人力資源顧問：被壓價也要接受 現在爭取到一份工作十分重要    【下一頁

此帖文一出，有不少網民安慰樓主，「這樣的環境只有忍，沒有其他辦法。」、「生活不容易，努力！」、「加油！逆景自強！」、「好多人都一樣情況，頂住呀！師兄，只要努力，天無絕人之路。」更有網民引用獅子山下其中一句歌詞，「人生不免崎嶇，難以絕無掛慮」

有網民給了不少建議，包括：申請低收入津貼、去做的士司機、去做保安、嘗試上網賣東西、去附近的麥當勞或7仔做，起碼他們長期請人

更有網民質疑為何樓主在做兼職，還要給家用？屋企很需要錢嗎？嘗試與家人談一談，看看可不可以暫時給少一點？

 

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責任編輯：陳頌潔

保安 疫情 失業 失業率 獅子山下

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