【職場熱話】疫情下想轉行揸車 但沒有車可供練習 如何是好？ 網友：去巴士公司見工！

疫情在香港蔓延後，不少人失業又找不到工作。有很多市民因此決定改行，利用車輛工作，例如送外賣、私人接送等。近日有網民於網上討論區發文，指想學車，奈何沒有車供他練習，求助大家。

網民經歷：

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有網民覺得司機行業不好，長坐又會腰酸背痛，勸樓主放棄入行的樓法。但樓主反駁指四處都有人請司機，月薪能穩定的有一萬七千港元，是他心目中的筍工。

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有人認真建議樓主，指他曾在某拍賣網上看到有人出租車輛，樓主可以上網找一下。若果還是不行，而樓主本身又有車牌的話，他就可以去巴士公司見工，有免費大型巴士讓他練手。

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責任編輯：張瑋婷