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【青年活動資訊】年度大型音樂活動舉辦 「2021香港青年音樂營」現已接受報名 需具備指定音樂資歷

理財智慧 15:58 2021/04/20

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「2021香港青年音樂營」將在7月24日至31日期間於指定音樂事務處音樂中心舉行。活動現正接受報名，8至25歲合資格的本地青年樂手即可申請。

【筍工推介】教育局聘資訊科技教學助理 吸引專上教育機構文憑或以上人士 月薪1.7萬 【下一頁

「2021香港青年音樂營」由知名音樂家及音樂事務處導師為營友提供弦樂團、中樂團、少年揚琴團和青年揚琴團訓練，同時是音樂事務處每年一度的大型暑期活動。音樂營為非住宿訓練，營費由每位450元至850元。營友更須在8月1日(星期日)晚上7時30分在香港大會堂音樂廳舉行的公開音樂會，展示學習成果，而門票將於7月11日起城市售票網發售。

【職場熱話】窮到連見工車錢都冇 網民嘆人生好難過 網友：天無絕人之路 【下一頁

有興趣並具備指定音樂資歷的人士，可於網上或郵遞方式遞交有關申請，並同時須提供演奏影片的連結，作甄選用途。截止報名日期是5月14日，詳情請瀏覽音樂事務處網頁。如有任何疑問或查詢，可致電3842 7773、2596 0898或3842 7775。

詳情如下：

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責任編輯：羅浩濂

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