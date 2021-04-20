【視像平台Zoom】推動Zoom平台發展　設1億美元Zoom Apps創投基金

▲ 視像會議平台Zoom近日宣布，將設立總值1億美元的Zoom Apps創投基金，推動Zoom整個平台上的生態發展，當中包括Zoom Apps、整合功能、開發人員平台、以及其硬件支援。

視像會議平台Zoom近日宣布，將設立總值1億美元的Zoom Apps創投基金，推動Zoom整個平台上的生態發展，當中包括Zoom Apps、整合功能、開發人員平台、以及其硬件支援。

據了解，投資組合公司將能夠獲得25萬至250萬美元的初次投資金額，用於建立有助Zoom用戶會面、溝通，和協作的核心解決方案。在去年的Zoomtopia年度活動中，Zoom就發佈應用程式Zoom Apps，將互動體驗融入Zoom平台，並提升生產力。

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現時該平台上已有數十個Zoom Apps處於開發階段。Zoom Apps基金將投資於具潛力產品和早期市場吸引力的開發商，為用戶提供互動體驗。

Zoom創辦人兼行政總裁Eric S. Yuan表示，於2011年創立Zoom，如果當初沒有早期投資者的支持，Zoom並不會有今天的成就。「在過去一年，我了解到保持會議效率及趣味性的重要。」因此，希望能夠透過Zoom Apps創投基金，讓用戶能夠更快樂及更無縫地協作。同時，隨著平台的發展，祈望能夠幫助企業家建立新的業務。

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責任編輯：李彥煒