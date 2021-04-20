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【職場熱話】新人初入職不懂工作問同事 反被嘲：唔識就自己搵答案

理財智慧 17:17 2021/04/20

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面試成功，是跨越一大難關。然而，進入新公司後如何處理一連串的新挑戰，又是另一大難關。近日有網民於網上討論區發文抱怨，指新入職的公司竟然對他不友好，令他感覺受罪。

網民經歷：

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有網民覺得可能樓主詢問的語氣不對，但樓主回應自己有消化過才去問，更有提出希望同事大約提點方向就夠。然而同事仍然覺得樓主做得不對，令他大感無奈。所以樓主覺得，以這間公司的風氣就應該找行內人，並非像他一樣的新手。

【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春【下一頁

有人就建議樓主捱過適應期就好，同事和樓主都習慣了就沒有問題。不過樓主其實可以適時反抗一下，例如說真話給上司聽，不一定要服從，最差的結果也就是重新找一份工作。不少老闆也想用一萬多元的月薪來用十項全能的員工，樓主也只是其中一個的倒霉鬼而已。

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責任編輯：張瑋婷

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