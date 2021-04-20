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【大灣區就業】 銀行請見習生 月薪2萬元 仲有跨境生活津貼 工作實際做呢啲

理財智慧 15:31 2021/04/20

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疫情影響經濟不景氣，畢業生找工作難上加難，即將畢業的學子或更感前路茫茫。香港求職難，但大灣區發展飛快，機遇處處，畢業生也許可考慮到大灣區工作。創興銀行有限公司近來招聘企業銀行部或金融機構部見習生，由於該職位屬「大灣區青年就業計劃」空缺，持有香港或香港以外、在2019年至2021年的大學或大專生，可合法在港受僱工作的香港居民都可申請該職位空缺。職位福利不俗，除了月薪2萬元，在內地工作期間每月可獲跨境生活津貼1萬元。

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求職者可電郵(jobs@chbank.com)履歷表給創興銀行有限公司。如要索取收集個人資料聲明，請以Email與何先生聯絡。

 

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責任編輯：陳楚琨

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