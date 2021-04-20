【大行點睇】李寧首季營運數據錄得高段增長 獲多間大行上調目標價 股價創歷史高位

早前一對波鞋炒至近5萬元人民幣的李寧（02331）昨日（19日）公布首季營運數據，銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得80%至90%高段增長，更獲兩大行上調目標價，刺激股價一度升6.9%破頂，高見64.95元，現仍升3.8%，報63.05元。

李寧指，銷售點數量方面，國內李寧銷售點（不包括李寧YOUNG）有5,784個，今年至今淨減少128個，而李寧YOUNG銷售點共計1,015個，今年至今減少6個。

多間大行均上調其目標價，其中大摩予其目標價最牛，由64元升至71元，評級維持「增持」。

即睇券商對李寧看法及目標價﹕

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記者：郭秀慧