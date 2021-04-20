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【好想去旅行】港人最期待到哪裡旅遊？　調查：香港、東京及曼谷搜尋量最高（附表）

商業 15:05 2021/04/20

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新冠肺炎疫情蔓延至今，港人早已渴望重啟旅遊。雖然旅遊氣泡尚未成行，但港人已急不及待搜尋不同目的地的旅遊住宿。旅遊預訂網站Expedia公布，按港人首季在網站的搜尋量計算，最熱門的三大海外目的地為東京、曼谷及倫敦；入住日期為今年4月至12月。

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不過，香港住宿的搜尋量卻於期內位冠全球目的地，相信是港人熱愛Staycation所致。Expedia的調查發現，有過半香港受訪者表示他們比疫情爆發前更著重本地遊。有超過4成的受訪者又稱會等待接種疫苗後，才再計劃旅遊。

Expedia高級副總裁兼總經理Shiv Singh認為，現時的旅遊需求前所未有地高漲，但整體旅遊的復甦情況，仍需要視乎個別地區的防疫政策、疫苗接種率。被問到外遊恢復後，航班、酒店、旅遊活動等的價格會否因需求積壓而急升，他坦言現時無法估計，必須視乎外遊恢復後各項供應可否追上需求，目前仍有太多不確定因素。

Expedia.com.hk 今年首季最高搜尋量的旅遊目的地

1. 香港
2. 東京
3. 曼谷
4. 倫敦
5. 台北
6. 澳門
7. 大阪
8. 北海道
9. 札幌
10. 首爾
11. 曼徹斯特
12. 布吉
13. 冲繩
14. 京都
15. 馬爾代夫
16. 名古屋
17. 新加坡
18. 新北
19. 山梨
20. 多倫多

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記者：葉泳珊

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