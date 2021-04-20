【詐騙案】90歲老婦遭假冒公安詐騙　損2.5億元　

本港一名90歲老婦遭19歲男子假冒內地公安詐騙，損失2.5億元，警方表示，是次案件屬歷年涉及假冒內地官員電話騙案的最高金額。

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綜合報道，警方表示，在今年3月2日接獲報案，事件發生於去年8月，居住在山頂獨立屋的的90歲老婦接獲一名自稱內地官員來電，稱老婦的身份疑遭他人盜用並涉及嚴重案件，需進行調查，又要求該名老婦需轉賑至指定戶口。由於騙徒可說出對方更多個人資料，更到達受害人住址，提供一郭電話作聯絡用途，令該名老婦未有懷疑騙徒的身份。

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在同年8月12日，受害人按指示存入790萬元至騙徒戶口。騙徒疑似「食過返尋味」並再先後要求受害人進行10次轉帳，當中包括由8月13日至今年1月14日期間，共存入約2.47億元。報道指，事主的女兒得悉後覺得事有蹺蹊，便派親戚跟蹤母親但未有即時報案。截至今年3月，終說服受害人報警，但只可凍結騙徒戶口900多萬元。

據悉，是次被捕的19歲理大學生，並不是騙案的真正主謀，疑似同樣是受害者，但因不甘被騙，便與騙徒合作。

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責任編輯：黎淑雯

