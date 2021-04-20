【美股分析】拜登擬提高企業稅支持基建方案　花旗列10間易受打擊公司

美國總統拜登（Joe Biden）早前公布一項規模達2萬億美元的經濟刺激方案，並計劃提高企業稅率以應對計劃開支，同時與20國集團 (G20) 國家商議，共同設定全球最低企業稅率。

一旦增稅成事，對於收入集中在美國以外、且有效稅率相對較低的公司（ 編案：有效稅率相對由政府定立的名義稅率，更能反映企業的稅務開支），特別是科技股而言，其盈利能力將因此削弱，因此值得留意。

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根據拜登早前公布的基建方案，計劃在未來8年內重建美國道路、橋樑等基礎設施，並加強應對氣候變遷，拜登政府提出將美國企業稅稅率從21%調高至28%，為基建方案籌資；另外亦提出設立全球最低企業稅率，防止跨國企業將利潤轉移至低稅收地區。

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編輯：李勝男