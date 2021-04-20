【筍工推介】教育局聘資訊科技教學助理 吸引專上教育機構文憑或以上人士 月薪1.7萬

教育行業一向大受市民吸引，而對學歷的要求大多甚高。不過教育局近日在職位空缺網中招聘的資訊科技教學助理，對學歷的要求不太高，而且月薪更達17100元，不過職位按非公務員的合約條款聘請，合約期至2021年8月31日。不知你又有沒有資格和興趣申請？

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入職條件：

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主要職責：

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申請手續：

申請表格 [G.F. 340 (3/2013修訂版)] 可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站下載。申請書須於截止申請日期或之前送達下列查詢地址(九龍觀塘秀茂坪秀明道130號 觀塘官立小學(秀明道))。為避免郵件過期或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至本局，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。有關上述空缺的資料，可按該項職位所列電話查詢。

聯絡地址：九龍觀塘秀茂坪秀明道130號 觀塘官立小學(秀明道)

查詢電話：2709 2220

截止申請日期(日/月/年) ：23/04/2021 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂