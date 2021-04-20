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【大行點睇】花旗看淡今明兩季中港股市走勢 建議留意金融能源板塊 看好5隻港股

股樓投資 15:46 2021/04/20

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花旗發表研究報告指，預計第二至三季香港及內地股市場的指數上升空間有限，故建議挑選今年以來盈利預測上修幅度最為顯著的板塊，包括能源及金融。該行建議，選擇估值較低，而且將受惠於業務復甦及能脹的股份。

美團集資780億元股價先跌後升 野村料現金高於兩大對手 助拓社區團購 詳情請看[下一頁]

花旗續指，由過往數據分析，香港及內地股市場通常於一、四季升；二、三季跌。過去十年，恒指、滬深300指數、恒生綜合指數及MSCI不含日本的亞洲指數於第二季都表現平淡。

【大行點睇】李寧首季營運數據錄得高段增長 獲多間大行上調目標價 股價創歷史高位 詳情請看[下一頁]

恒指在過去十年的第三季平均跌1%至4%；而第一季則平均漲1%至2%，而第四季漲幅平均為3%至7%。根據歷史經驗，今年第四季到明年首季，香港、內地股份及有關指數的上漲空間更大。

花旗看好股份一覽：

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撰文 : 趙家盈

港股 板塊 恒生指數 滬深300指數 經濟 H股 恒生綜合指數 指數 香港經濟日報 花旗銀行

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