【大行點睇】花旗看淡今明兩季中港股市走勢 建議留意金融能源板塊 看好5隻港股

花旗發表研究報告指，預計第二至三季香港及內地股市場的指數上升空間有限，故建議挑選今年以來盈利預測上修幅度最為顯著的板塊，包括能源及金融。該行建議，選擇估值較低，而且將受惠於業務復甦及能脹的股份。

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花旗續指，由過往數據分析，香港及內地股市場通常於一、四季升；二、三季跌。過去十年，恒指、滬深300指數、恒生綜合指數及MSCI不含日本的亞洲指數於第二季都表現平淡。

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恒指在過去十年的第三季平均跌1%至4%；而第一季則平均漲1%至2%，而第四季漲幅平均為3%至7%。根據歷史經驗，今年第四季到明年首季，香港、內地股份及有關指數的上漲空間更大。

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