【滙豐HSBC】加拿大法院批准孟晚舟引渡聆訊押後至8月　以便審閱滙豐協議公開文件（第二版）

▲ 孟晚舟一方申請將引渡案審訊押後至8月 以便審閱滙豐協議公開文件

華為創辦人任正非女兒、副董事長孟晚舟早前在香港高等法院入稟，向HSBC滙豐 （00005） 興訟，要求滙豐交出顯示華為與星通和Canicula Holdings Ltd的內部文件，在孟晚舟加拿大引渡美國的聆訊上使用，滙豐最後與華為達成協議，同意公開部分文件。外電報道，孟晚舟一方已獲得加拿大法院批准，將引渡案聆訊押後至今年8月，以便審閱滙豐文件及搜集新證據。

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外電最新引述加拿大卑詩省最高法院副首席法官Heather Holmes判決，孟晚舟引渡案的最後3周辯論將會在8月3日前後展開。孟晚舟一方表示，已收到滙豐銀行按協議提交的部分文件，預計未來4至6周會陸續收到更多文件。

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孟晚舟的代表律師早前向加拿大卑詩省最高法院要求，將訴訟程序押後至8月，以便騰出更多時間檢閱滙豐早前同意公開的部分文件。

孟晚舟代表律師Richard Peck形容，滙豐文件對最終判決可能具有重大價值，而且考慮到控辯雙方律師的居住地是當地新一波疫情的高危地區，相信目前是推遲審訊的合適時機。

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檢控一方則反對辯方要求，並促副首席大法官Heather Holmes拒絕對方請求，尤其是辯方並不知悉文件內容以及文件全部到達的實際時間。

（第二版更新聆訊押後）

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