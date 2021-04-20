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【滙豐華為】孟晚舟一方申請將引渡案審訊押後至8月　以便審閱滙豐協議公開文件

股市 14:10 2021/04/20

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孟晚舟今年3月出席其引渡案審訊。（中通社圖片）

華為創辦人任正非女兒、副董事長孟晚舟早前在香港高等法院入稟，向HSBC滙豐 （00005） 興訟，要求滙豐交出顯示華為與星通和Canicula Holdings Ltd的內部文件，在孟晚舟加拿大引渡美國的聆訊上使用，滙豐最後與華為達成協議，同意公開部分文件。外電報道，孟晚舟團隊最新向加拿大法院申請將審訊押後至今年8月，以便審閱滙豐文件。

滙豐與華為、孟晚舟一方達成協議　同意交出部分文件｜詳見【下一頁】

據外電報道，孟晚舟的代表律師向加拿大卑詩省最高法院要求，將訴訟程序押後至8月，以便騰出更多時間檢閱滙豐早前同意公開的部分文件，而孟晚舟則可能要家居監禁多數月。

孟晚舟代表律師Richard Peck形容，滙豐文件對最終判決可能具有重大價值，而且考慮到控辯雙方律師的居住地是當地新一波疫情的高危地區，相信目前是推遲審訊的合適時機。

滙豐研放寬內地人認購新股　滙豐：正檢視相關安排｜詳見【下一頁】

檢控一方則反對辯方要求，並促副首席大法官Heather Holmes拒絕對方請求，尤其是辯方並不知悉文件內容以及文件全部到達的實際時間。

滙豐倫敦取消行政人員樓層　銀行大班做「遊民」？｜詳見【下一頁】

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