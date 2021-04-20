【BTS】麥當勞全球推韓國男團「BTS套餐」　 香港6月3日開售

▲ 韓國男團組合BTS。

Kpop文化近年席捲全球，麥當勞近日宣佈，擬與韓國人氣男團組合BTS（防彈少年團）合作，從下月起於全球各地麥當勞陸續推出「BTS套餐」（The BTS Meal）。該套餐將於近50個國家推出，以美國為首站，於5月26日發售。港澳地區則在6月3日起開始發售。

防彈少年團母公司韓國上市，詳情可見﹕【下一頁】

據指，BTS套餐包括10件麥樂雞、中份薯條、中杯冷飲以及兩款全新醬料，分別為甜辣醬以及在南韓麥當勞出售的肯瓊醬（Cajun sauces）。

下圖看清BTS Meal推出日期﹕

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

BTS所屬的經紀娛樂公司Big Hit娛樂（Big Hit Entertainment）表示，麥當勞及BTS有許多共同美好回憶，BTS對是次合作感到非常高興，並期待與全球共享BTS套餐。

相關文章﹕

【姜b出沒】PayMe殺入麥當勞、購滿30元可9折 姜濤《大姜的愛》宣傳

【姜濤概念】麥當勞今日起推「姜B餐」隨機送姜B閃卡 有機會贏姜濤親筆簽名咕𠱸

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚