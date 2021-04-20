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【旅遊氣泡】傳香港及新加坡「旅遊氣泡」最快5月重啟　擬未來數天公布詳情　攜程升近4%

股市 13:49 2021/04/20

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傳香港及新加坡最快5月重啟「旅遊氣泡」

香港及新加坡擬即將重啟「旅遊氣泡」。據《南華早報》引述消息指，雖然變種病毒入侵社區，但香港及新加坡仍打算於5月推出「旅遊氣泡」，並將於未來數天公布「旅遊氣泡」計劃大綱。

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商務及經濟發展局局長邱騰華早前指出，已與新加坡討論重啟「旅遊氣泡」的安排，若港人參與旅遊氣泡，須先接種疫苗。

接種疫苗為參與「旅遊氣泡」條件。報道引述消息指，即將公布「旅遊氣泡」計劃主因讓有興趣的港人有足夠的時間進行充分的疫苗接種。

92歲李嘉誠接種復必泰疫苗　問「你打咗未？」，看【下一頁】

旅遊股今日表現不俗，攜程集團 （09961） 現升近4%，報291.2元；專業旅運 （01235） 升逾2%，報0.242元；東瀛遊 （06882） 升1.6%，報0.62元。

相關文章：【旅遊復甦】Expedia：後疫情時代旅遊需求強勁　看好新加坡、香港發展潛力

【旅遊氣泡】內地旅遊業有望報復性反彈 勢推升攜程股價？

【旅遊氣泡】邱騰華：與新加坡商討重啟旅遊氣泡、參加者須先接種疫苗　國泰航空尾市抽升　

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編輯：袁諾曦

經濟 南華早報 香港 新加坡 旅遊氣泡 疫苗

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