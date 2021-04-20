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美國報告：中俄事前散播陰謀論 激化國會山莊暴亂

環球社會熱點 14:06 2021/04/20

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美國國會山莊暴亂事件仍在調查中，牽涉對象包括特朗普支持者有密切關係的「匿名者Q」（QAnon），以及一眾社交平台等。美國有調查報告指出，中國及俄羅斯在國會暴亂發生前後數個月內，透過在社交媒體散播陰謀論組織「匿名者Q」的假消息及陰謀論，企圖激化美國民眾不和，甚至煽動極端主義。

特朗普支持者自認記者 為去過國會暴亂脫罪 【下一頁】

外媒引述消息人士指，俄羅斯一直有透過散佈「匿名者Q」陰謀論，長期散發針對美國的虛假宣傳情報，企圖激化社會不和。但非營利組織Soufan Center 周一發表報告指，除了俄羅斯外，中國、伊朗及沙特阿拉伯於今年亦試圖「武器化」（weaponized ）陰謀論組織信息，藉此激化美國民眾不和及分裂。

該報告續指，雖然大部分人認為，「匿名者Q」陰謀論起源至美國。但報告發現，外國勢力於去年年底及今年首兩個月，積極推動及散播組織假消息，其中社交媒體Facebook上所有與 「匿名者Q」相關的帖子，幾乎有5分1來自海外用戶。

無人駕駛出事？ Tesla撞樹釀2死 【下一頁】

除了俄羅斯外，中國今年亦成為針對美國傳播假信息及陰謀論的主要勢力。多方消息指出，美國官員關注國會暴亂事件，與部分外國勢力不斷放大陰謀論組織的假消息之間的關係，聯邦政府正就此作調查。

報告認為，外國勢力發放假消息同陰謀論有可能煽動本地極端暴力主義，加劇包括伊斯蘭國在內的極端恐怖組織，並以陰謀論為據哄騙美國民眾「匿名者Q」支持者，甚至發動恐怖襲擊。

責任編輯：郭麗明

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