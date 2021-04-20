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資料外洩排行榜 Facebook奪冠

環球政經 15:19 2021/04/20

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數據資料外洩事件近年時有發生，引起大眾對數據私隱問題的關注，軟件公司Intact於較早時則進行了分析，研究過去16年間企業的數據資料外泄事故情況，並建立排行榜。分析發現，社交平台Facebook不論是資料外洩的次數 ，或是外洩的資料數量方面均處於榜首。

Intact 的排行榜指出，Facebook於過去16年間發生了5次資料外洩事件，據報其遺失的資料更達8.645億條 ，成數據洩露最多的第一名。其次則為5.052億條的Marriott International、4.77億條的 MongoDB、9,200萬條的AOL和7,860萬條的JP Morgan Chase。

報告又指出，發生最嚴重的大規模數據外洩事件年份為2011年，接著為2013年及2019年，而最常見的原因是黑客攻擊、網絡保安欠佳和儲存資料的媒體遭盜竊或遺失。Intact 亦於報告中指出，外洩次數最多的前 10 名企業大多是以網路公司、技術，或是金融組織為主。至於其原因則可能跟有關企業所擁有的資料，對於駭客有吸引力有關。

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責任編輯：陳子謙

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