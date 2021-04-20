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【人工智能】共居項目Dash Living研客服引入AI　盼減團隊負擔

科技 13:26 2021/04/20

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共居項目Dash Living 進軍日本 研AI加強住客客戶服務

疫情打擊經濟，但香港市場對住屋的需求沒有下降。為不同類型的租務模式，帶來機遇。本地服務式住宅企業Dash Living（Dash）近年積極發展共居空間業務，日前宣布完成A輪融資，涉款逾880萬美元（約6800萬港元）。創辦人李灝庭接受專訪時分享，新資金主要用於兩大項目：加快該企的亞太區域，包括即將投入營運的東京項目與正在籌備的悉尼，亦會加強科技研發，以升級住客體驗以及營運效益。

Dash Living去年起開始增加舉辦線上活動，在疫情下維持住客社群的交流。（受訪者提供圖片）

現時，Dash在香港與新加坡兩地，管理逾1,300單位（包括共居、酒店服務式住宅等類型），預計中短期會增至2,000個。日本則作為該企第三個涉足的市場，首個東京項目選址商業區域六本木，預計在近期便會開始營運。選擇進軍日本，他指東京住屋市場與香港有一定共通點，包括外國人佔比頗多；而且千禧世代上班族，面對租金高昂與上班通勤不便的兩難，可負擔的共居住宿，應可打開當地市場。他補充，新項目的形式為翻新項目，先會主攻在當地工作的外籍人士為主。

其後，預計今年內亦會進軍澳洲悉尼，選址預計位於市中心地段。今年餘下時間會專注現時港、星、日、澳4大市場，未來會再考慮擴張至其他東南亞城市，惟如果眼前有好項目機會，仍會考慮。

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Dash Living將先後進軍海外多個地區，但為加強營運效率，部分客戶服務工作會由設於菲律賓的遙距服務團隊支援前綫。李灝庭續表示，後台管理平台已積極開發人工智能（AI）聊天機械人系統，協助處理客戶查詢。

現時有在處理租務上，該企已有運用AI分擔有關租務上查詢的工作量，「現時租務查詢引入AI，租務數字近月錄新高，但我們毋須為此增人手處理。」而目前正開發協助租客服務的AI，冀長遠可進一步減輕團隊負擔，特別是夜班時段。

菲遙距服務團隊 支援前綫

他續指，傳統物業管理要安排保安或客服等長期駐守，應對夜間發生的問題，但這並非具效率的方法。因夜間大部分的查詢，絕大部分均非緊急求助，「例如會請我們前往補充毛巾、沐浴用品，又或WiFi網絡連接相關疑難。」

他續指，日後系統可透過AI為客戶提供解難資訊，亦可讓安排同事上班時跟進，至於AI仍無法處理的問題，再由菲律賓團隊會與客戶對談處理。「很多深夜查詢都是重複性的，而且住客只是想知道一個答案，並非必要見到有人上門協助。這些時候AI系統可以派上用場。」他強調，即使客戶服務運用AI，並設遙距服務團隊，所有租住項目仍會設有在地的項目負責人，以應付緊急情況。

記者: 周俊霖

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