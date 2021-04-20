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【挑戰Clubhouse】Facebook宣布進軍「語音」市場　推出4大「聲音」服務

科技 14:00 2021/04/20

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Facebook一口氣推出4大新服務，預料在今年夏天全面登場。

社交平台Facebook（fb）早前就傳出，將會推出類似語音平台Clubhouse功能的消息。終在昨（19日）Facebook正式宣布，將會搶攻「語音」市場。Facebook一口氣推出4大新服務，預料在今年夏天全面登場。

【Facebook】Facebook推新功能　讓用戶轉移帖子到Google Documents

【網絡安全】數據資料外泄事故排行榜　Facebook成雙料冠軍

根據Facebook的網誌提到，該企會先強化平台的「音訊」編輯工具，透過AI和語音辨識等多項技術，得以達到降噪效果，並藉由 Sound Collection 編輯工具，達到混合音軌、過濾器等各式語音效果。

Facebook強化平台的「音訊」編輯工具，透過AI和語音辨識等多項技術，得以達到降噪效果。（Facebook資料圖片）

其次為推出名為「Soundbites」的服務，官方形容這是一種簡短、富有創意的聲音剪輯功能，適合用來表達軼事、笑話、靈感、詩詞，即類似聲音版的抖音短片功能。Facebook舉例指，如首波將與喜劇演員Drew Lynch透過該功能，分享短篇小說與美食評論，也會與饒舌歌手Tobe Nwigwe會談論自己的理念與哲學。

同時，Podcast也將會登陸Facebook，即用戶可以隨時隨地在Facebook 上聽到 Podcast。相比其他平台，Facebook可以直接連接粉絲專頁，用戶可以更直接地與創作者互動，保留評論、推薦與分享機制，官方也會推薦用戶可能喜歡的節目內容。

Podcast也將會登陸Facebook，即用戶可以隨時隨地在Facebook 上聽到 Podcast。（Facebook資料圖片）

最後，Facebook也會推出一個類似Clubhouse的Live Audio Rooms功能，讓用家在房間聊天或是在旁聆聽，而且Live Audio Rooms具備錄音保留功能，講完可以直接變成Podcast節目。Facebook也強調，為了吸引創作者，上述功能都設有利潤分享機制的商業模式。

【Facebook】Facebook推新工具　助用戶管理收發資訊

責任編輯：曾曉汶

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