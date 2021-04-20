【資金流向】因中美利差優勢縮小 外資停買中國國債

據外媒報道，由於中國對美國的利差優勢縮小，導致外資暫停買入中國國債，意味之前大舉增持的趨勢告一段落。

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來自中央國債結算的數字顯示，3月外資持有中國國債規模由2月的2.06萬億元（人民幣，下同），減少至2.04萬億元，跌幅約1%，是自2019年2月以來首次下降。

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究其原因，隨着美國債息上揚，中美利差持續收窄，影響中國國債對外資的吸引力，中美利差已由去年下半年的2.2個百分點縮減至1.6個百分點。

有投資者指，最近將部分中國國債獲利，換馬至東南亞市場的政府債券上。

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記者：林衛