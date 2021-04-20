  • 26°C
香港時間 : 2021420日 (二) 13:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【資金流向】因中美利差優勢縮小 外資停買中國國債

股樓投資 12:52 2021/04/20

分享：

據外媒報道，由於中國對美國的利差優勢縮小，導致外資暫停買入中國國債，意味之前大舉增持的趨勢告一段落。

【北水動向】港股通基金投資思維轉變 港股不是低估值掘金地，請按【見下頁

來自中央國債結算的數字顯示，3月外資持有中國國債規模由2月的2.06萬億元（人民幣，下同），減少至2.04萬億元，跌幅約1%，是自2019年2月以來首次下降。

【低水上車】港島區「6球」以下新晉細價盤 行幾分鐘即到港鐵站 上車客成功講價平20萬購入，請按【見下頁

究其原因，隨着美國債息上揚，中美利差持續收窄，影響中國國債對外資的吸引力，中美利差已由去年下半年的2.2個百分點縮減至1.6個百分點。

有投資者指，最近將部分中國國債獲利，換馬至東南亞市場的政府債券上。

【延伸閱讀】第2季部署：國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +27
    +26

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

債券 人民幣 外資 東南亞 中國

上一篇文章

美團集資780億元股價先跌後升 野村料現金高於兩大對手 助拓社區團購

下一篇文章

【北水動向】港股通基金投資思維轉變 港股不是低估值掘金地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【樓市現象】呎價唔使一萬蚊新地樓之選 換樓客即「FULL PAY」入市 3房只係535萬
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【美股焦點】高盛料全球交通運輸石油需求將在2026年見頂　建議買入兩大汽車股
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【職場熱話】中同跳槽加50％人工 自己連面試的機會沒有 網民：好後悔浪費了青春
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【入息中位數】各行業最新入息中位數出爐 薪酬最高行業居然係呢個行業? 仲有行業逆市加人工逾3%
【歐超聯】摩通泵水60億美元 協助12歐洲勁旅組歐超聯
【歐超聯】摩通泵水60億美元 協助12歐洲勁旅組歐超聯
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇