Medcross愛色系列口罩 為灰調疫情增色彩

疫情持續，佩戴口罩成為全民生活日常。而千篇一律而重複的口罩顏色，讓人更易感到壓抑和煩悶。灰調疫情之下，需要更多彩的顏色來調劑心情，增加生活新體驗。



Medcross誠意推出愛色系列成人口罩，作為融合時裝Mix and Match的新品，愛色系列總共有6款一看即愛上的純美色系(Beach Sand, Pink Velvet, Caramel, French Blue, Orchid Purple, Pine Green)，配上有色耳帶，男女合用。希望在灰調疫情下，為重複而沉悶的生活日常注入活力，增添色彩。

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Medcross愛色系列於4月20日全面開售，優惠價HK$98/盒, 30片獨立包裝，有認可Medcross logo,舒適貼面。熔噴布靜電超強，採用嚴謹規格，並用上3層保護設計，其病毒過濾效率（Virus Filtration Efficiency，VFE ）、微粒子過濾效率（Particle Filtration Efficiency，PFE)及細菌過濾效率（Bacterial Filtration Efficiency）均超過99%，有效阻隔不同微粒。

同時更獲得多個安全認證，連Dr. K Kwong也評價Medcross為確保阻擋細菌的優質產品, 真材實料有保證！有效對抗疫情之餘，還能兼顧到時尚配搭和心情轉換。

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本地送貨需1-2日。如需送往外國，貨品將於Medcross收到確認電郵後約6-7個工作日抵達目的地。物流方面與UPS合作，務求盡快將口罩送至外國朋友／親戚手上。歡迎大家聯絡Medcross寄出愛色系列口罩！



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Medcross 成立於 2020年5月，旨在為香港提供優質口罩。廠方提供 ISO 14644 無塵潔淨室生產口罩，並且全自動包裝，不用人工接觸。 Medcross 的口罩已通過 ASTM Level 2及 歐洲（EN）標准測試。現時廠方提供成人口罩及兒童口罩。Medcross位於長沙灣的無塵車間，面積約九千呎，目前口罩生產已獲ISO13485認證，大家可安心使用。

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