【HIBOR】一個月HIBOR 創近11年低　H按用家負擔減

▲ 一個月HIBOR 創近11年低 H按用家負擔減

不同時期港元銀行間拆息（HIBOR）息口個別發展，H接樓按指標的的一個月HIBOR跌0.61點子至0.09679厘，為2010年5月4日以來最低，當日報0.09%。1個月HIBOR近一年不斷下跌，去年4月曾見1.58941厘高位，從年初至今1個月HIBOR累跌逾一半或0.08303厘。

以目前大型銀行H按息率約1.4厘計，實際供樓利率跌穿1.5厘，較近期市場所訂封頂息有1厘水位。

其他HIBOR拆息方面，隔夜HIBOR升0.04點子至0.03595厘；1星期HIBOR跌0.07點子至0.04929厘；2星期HIBOR無升跌報0.06339厘。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.16點子至0.19厘；6個月期HIBOR升0.04點子至0.33232厘；12個月期HIBOR跌0.16點子至0.47804厘。

美元指數現報90.746貶值0.188點或0.21%。

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編輯：麥德銘