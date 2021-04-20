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【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作

科技 12:32 2021/04/20

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近日數位版PS5卻被外媒爆出，出現電池問題。

Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）推出半年仍供不應求，不少機迷仍未成功入手。而近日數位版PS5卻被外媒爆出，出現電池問題。當PS5數位版的CMOS電池耗盡後，無論是否連接網路，都會完全無法遊玩。

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外媒Wccftech報道指，Sony PlayStation系列一直存在一個CMOS電池的問題，這個問題早在 PS4時代就已經存在，但在PS5上的問題則稍有不同。據資料顯示，過往當PS4的CMOS電池耗盡，就無法在離線狀態執行光碟或下載版數位遊戲；而PS5則是仍能在不連接網路的情況下，遊玩部分光碟版遊戲。但如果是在PS5上運行PS4遊戲，就不會有任何影響。

不過，當PS5數位版主機的CMOS電池耗盡後，無論是否連接網路，都完全無法遊玩。此外，在CMOS電池耗盡的情況下開機，並未連接網路，PS5就會進入安全模式，並重建資料庫。而當玩家再次重開機後，雖然不再進入安全模式，但所有數位下載版的遊戲都無法遊玩。

Wccftech表示，除非官方未來解決這個漏洞，否則所有數位版PS5將在CMOS電池耗盡後，無法遊玩遊戲，必須維修並更換CMOS電池。

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責任編輯：曾曉汶

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