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英女王痛失菲臘親王 22王室職員陪伴度過難關

環球社會熱點 13:13 2021/04/20

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22名英國王室職員陪伴英女王度過驟失摯愛菲臘親王的難關。

英國菲臘親王喪禮上周六舉行，英女王灑淚送別摯愛。英國王室仍處於為期兩周的哀悼期，王儲查理斯等多名英國王室成員輪流陪伴英女王之外，22名英國王室職員也陪伴英女王度過驟失摯愛菲臘親王的難關。

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疫情於英國爆發後，英女王伊利沙伯二世（​Queen Elizabeth II）與菲臘親王（Prince Philip）獲安排到溫莎堡隔離，獲多名王室職員組成小型團隊專責照顧英女王夫婦。菲臘親王驟然離世，英女王要獨居溫莎堡隔離，親友在疫情限制下也難以無時無刻陪伴左右。團隊中22名王室職員繼續悉心陪伴英女王，希望可緩和英女王的喪夫之痛。

據悉，22名王室職員包括為英女王工作28年的私人化妝師凱利（Angela Kelly）、英女王私人秘書揚（Edward Young）、菲臘親王生前私人秘書貝克韋爾（Brigadier Archie Miller-Bakewell）等職員。

英女王的家人也輪流陪伴她，例如居住在附近的安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）夫婦曾到溫莎堡探望母親。而王儲查理斯（Prince Charles）與安妮公主（Princess Anne）也定期與英女王聯繫，希望可安慰英女王。

英女王於21歲時與菲臘親王成婚，一直視丈夫為重要支柱。菲臘親王陪伴英女王度過多個艱難時刻，包括英女王的父親喬治六世1952年突然去世，英女王當時獲丈夫安慰及支持。

責任編輯：鄭錦玲

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