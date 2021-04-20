【北水動向】港股通基金投資思維轉變 港股不是低估值掘金地

年初北水來港意欲非常強烈，推動來自港股通的淨流入創紀錄新高，惟農曆年後，北水流入驟降，原來港股通基金對港的投資思維已悄然改變。

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成績欠佳是其中一個原因。據報道，截至上周五（16日），今年港股QDII基金平均收益率為-8.1%，超過9成基金出現負收益。

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有基金經理指，農曆年後港股補漲邏輯並未應驗，港股並不是低估值的掘金地，一些具備非常好成長性的優秀公司定價並不低低，因此，一些指望在A股估值高企時去投港股的投資者，沒有獲得預期的豐厚回報。

展望今後三個季度，中國機構投資者正關注A股和美股對港股流動性的牽引，「尤其第三季度，需要關注美國貨幣政策的回撤風險。」

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記者：林衛