【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷

歐洲超級聯賽宣布成立後,不少球壇名宿及球迷紛紛指摘球會的行動,更揚言要求賽會懲罰有關球會。歐洲超級聯賽成立消息傳出當晚,參與球會之一的利物浦作客對陣列斯聯,埸外大批球迷到場抗議。列斯聯球員亦穿上印有口號的球衣,抗議利物浦的舉動。

【歐洲超級聯賽】每隊先分最少2億歐元 錢從何來? 【下一頁】

約700名球迷在開賽前,聚集列斯聯主場外,高舉標語反對利物浦參與另組歐洲超級足球聯賽,亦有路過車輛響咹,支持抗議的球迷。多數主隊球迷對利物浦為錢出走表示不滿,在標語中帶有戲謔意味寫道「安息,利物浦,感謝帶來的回憶」(RIP,LFC,Thanks for the memories)以及「球迷優先於財政」(Fans before Finance)。

列斯聯球員在賽前熱身時,披上一件寫著「足球是為球迷」(Football is for the Fans)及「自己賺」(Earn It)的T恤,以此抗議利物浦參加歐洲超級聯賽。據悉,列斯聯亦有把T恤放在利物浦的更衣室,但未見有利物浦球員穿著。全場賽事以平手收場,利物浦在先入一球下,最終被列斯尾段入球迫和。賽後,利物浦距離參加下屆歐冠仍差兩分,目前排名第6。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【歐洲超級聯賽】是甚麼? Q&A為你解答 【下一頁】

英超「Big 6」曼聯﹑曼城﹑車路士﹑利物浦﹑阿仙奴及熱刺,聯同西甲三雄皇家馬德里﹑馬德里體育會和巴塞隆那,以及意甲三巨頭AC米蘭﹑國際米蘭及祖雲達斯宣布組成歐洲超級聯賽。

責任編輯:吳漢培