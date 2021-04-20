【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷

歐洲超級聯賽宣布成立後，不少球壇名宿及球迷紛紛指摘球會的行動，更揚言要求賽會懲罰有關球會。歐洲超級聯賽成立消息傳出當晚，參與球會之一的利物浦作客對陣列斯聯，埸外大批球迷到場抗議。列斯聯球員亦穿上印有口號的球衣，抗議利物浦的舉動。

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約700名球迷在開賽前，聚集列斯聯主場外，高舉標語反對利物浦參與另組歐洲超級足球聯賽，亦有路過車輛響咹，支持抗議的球迷。多數主隊球迷對利物浦為錢出走表示不滿，在標語中帶有戲謔意味寫道「安息，利物浦，感謝帶來的回憶」（RIP,LFC,Thanks for the memories）以及「球迷優先於財政」（Fans before Finance）。

列斯聯球員在賽前熱身時，披上一件寫著「足球是為球迷」（Football is for the Fans）及「自己賺」（Earn It）的T恤，以此抗議利物浦參加歐洲超級聯賽。據悉，列斯聯亦有把T恤放在利物浦的更衣室，但未見有利物浦球員穿著。全場賽事以平手收場，利物浦在先入一球下，最終被列斯尾段入球迫和。賽後，利物浦距離參加下屆歐冠仍差兩分，目前排名第6。

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英超「Big 6」曼聯﹑曼城﹑車路士﹑利物浦﹑阿仙奴及熱刺，聯同西甲三雄皇家馬德里﹑馬德里體育會和巴塞隆那，以及意甲三巨頭AC米蘭﹑國際米蘭及祖雲達斯宣布組成歐洲超級聯賽。

責任編輯：吳漢培