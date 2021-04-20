  • 25°C
香港時間 : 2021420日 (二) 12:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲超級聯賽】球迷「送別」利物浦 對手著T恤嘲諷

環球社會熱點 12:17 2021/04/20

分享：

歐洲超級聯賽宣布成立後，不少球壇名宿及球迷紛紛指摘球會的行動，更揚言要求賽會懲罰有關球會。歐洲超級聯賽成立消息傳出當晚，參與球會之一的利物浦作客對陣列斯聯，埸外大批球迷到場抗議。列斯聯球員亦穿上印有口號的球衣，抗議利物浦的舉動。

【歐洲超級聯賽】每隊先分最少2億歐元 錢從何來？ 【下一頁】

約700名球迷在開賽前，聚集列斯聯主場外，高舉標語反對利物浦參與另組歐洲超級足球聯賽，亦有路過車輛響咹，支持抗議的球迷。多數主隊球迷對利物浦為錢出走表示不滿，在標語中帶有戲謔意味寫道「安息，利物浦，感謝帶來的回憶」（RIP,LFC,Thanks for the memories）以及「球迷優先於財政」（Fans before Finance）。

列斯聯球員在賽前熱身時，披上一件寫著「足球是為球迷」（Football is for the Fans）及「自己賺」（Earn It）的T恤，以此抗議利物浦參加歐洲超級聯賽。據悉，列斯聯亦有把T恤放在利物浦的更衣室，但未見有利物浦球員穿著。全場賽事以平手收場，利物浦在先入一球下，最終被列斯尾段入球迫和。賽後，利物浦距離參加下屆歐冠仍差兩分，目前排名第6。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【歐洲超級聯賽】是甚麼？ Q&A為你解答 【下一頁】

英超「Big 6」曼聯﹑曼城﹑車路士﹑利物浦﹑阿仙奴及熱刺，聯同西甲三雄皇家馬德里﹑馬德里體育會和巴塞隆那，以及意甲三巨頭AC米蘭﹑國際米蘭及祖雲達斯宣布組成歐洲超級聯賽。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【新冠疫苗】瑞典環保少女斥全球分配不均 捐94萬助窮國購買
今日
【新冠疫苗】瑞典環保少女斥全球分配不均 捐94萬助窮國購買
世衛指全球疫情數月可受控 但要公平分配資源
今日
世衛指全球疫情數月可受控 但要公平分配資源
【歐洲超級聯賽】每隊先分最少2億歐元 錢從何來？
今日
【歐洲超級聯賽】每隊先分最少2億歐元 錢從何來？
美國「機智號」成功於火星表面試飛
2021/04/19
美國「機智號」成功於火星表面試飛
摩連奴又被炒！ 帶領熱刺不夠年半
2021/04/19
摩連奴又被炒！ 帶領熱刺不夠年半
運動 足球 皇家馬德里 熱刺 車路士 阿仙奴 曼聯 曼城 米蘭 馬德里

上一篇文章

英女王痛失菲臘親王 22王室職員陪伴度過難關

下一篇文章

美國孩童捲入跑步機底致死 當地消委會呼籲停用 (有片)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版）
【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版）
【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫
【菲臘親王喪禮】長眠王室墓穴 英女王淚別亡夫
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月20日 時間12:00）
【歐洲超級聯賽】是甚麼？ Q&A為你解答
【歐洲超級聯賽】是甚麼？ Q&A為你解答
【歐洲超級聯賽】12間球會放下恩仇 齊齊向「錢」看
【歐洲超級聯賽】12間球會放下恩仇 齊齊向「錢」看
菲臘親王愛丁堡公爵頭銜無查理斯份？或由幼子繼承
菲臘親王愛丁堡公爵頭銜無查理斯份？或由幼子繼承