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【空運貿易】DHL空運貿易指數第二季續升至38.7　美州地區表現冠全球

商業 12:17 2021/04/20

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DHL香港空運貿易領先指數第二季錄得38.7點，較上一季度增加6.9點。

疫情雖未全面遏止，但空運市場已持續改善。DHL香港空運貿易領先指數公佈第二季調查結果，發現空運用家對期內的國際貿易發展普遍傾向樂觀，且多個地區的表現亦有改善。

【香港出口】港2月出口貨量升近3成　業界指受惠內地出口強勁

DHL香港空運貿易領先指數第二季錄得38.7點，較上一季度增加6.9點，反映空運用家對國際貿易的樂觀情緒提升。

在強勁的出入口增長支持下，美洲地區指數為所有地區之冠，錄得44點。亞太地區指數上升5點至38點，出口及入口方面於連續三個季度持續改善。值得注意的是，美洲地區的緊急訂單指數自2018年中以來，首次升穿50點。

空運貿易廣泛地改善，加上網購產業蓬勃，在2021年首季，錄得虧損的本地空運用家減少，而錄得收支平衡的用家比例多於虧損，錄得盈餘的空運用家數字持續平穩。

按貿易商品類別而言，食物及飲料指數於本季錄得增長，蟬聯表現最佳的空運商品。鐘錶及首飾指數在美洲地區的強勁反彈下，大升11點至40點，屬最大升幅。電子產品及部件、禮品、玩具及家庭用品、以及衣飾等商品表現均有所改善。

【香港出口】2月出口貨量升29.5%　首2個月出口貨量合計升37.5%

責任編輯：葉泳珊

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