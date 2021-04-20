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【旅遊復甦】Expedia：後疫情時代旅遊需求強勁　看好新加坡、香港發展潛力

股市 12:05 2021/04/20

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Expedia：後疫情時代旅遊需求強勁　看好新加坡、香港發展潛力

網上旅行社服務平台Expedia（美：EXPE）日前更新其應用程式（App），更注重於顧客計劃行程的體驗，例如用戶可以以更加便捷更改行程。Expedia指出，重塑品牌及其定位是集團5年來最大營銷投資，但沒有披露投資金額，又指出後疫情時代大眾對旅遊的渴求更強勁。

Expedia更新平台介面，並推出更多不同服務，包括顧客可在Expedia手機應用程式上，可透過 「繼續計劃你的行程 」功能，查看最近的搜索結果和記錄。而且，集團即將推出全新的旅遊套票，提供「預設套票行程」（即機票+住宿+當地玩樂）及清楚列明總金額，並可根據個人喜好更改選擇，如添加或刪除部分項目。

另外，Expedia將簡化保險體驗，包括簡化索賠申請、後續步驟以及申請進度，同時加強及擴展保障範圍，並根據索賠資格及用戶行程狀況，提供即時賠償。集團亦將繼續在虛擬客戶服務平台投放資源，旅客可透過 「一鍵取消」功能取消整個行程，或向虛擬客戶服務員詢問行程建議，包括查看指定酒店的健康及衛生資訊。

Expedia高級副總裁兼總經理Shiv Singh表示，旅遊業正在恢復，恢復程度視乎各地區的防疫限制及疫苗接種等因素，但由於大眾出遊需求仍被壓抑，相信旅遊將會回來（travel is coming back）。他又指，留意到亞洲市場發展潛力大，例如新加坡及香港。

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編輯：袁諾曦

美股 智遊網（Expedia，美：EXPE）

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