【限時優惠】SmarTone上台及續約　送迪士尼樂園一日標準門票

下一篇文章
【空運貿易】DHL空運貿易指數第二季續升至38.7 美州地區表現冠全球
SmarTone客戶留意，現時只要在SmarTone上台及續約，即送迪士尼樂園一日標準門票。
SmarTone表示，由即日起，新客戶或指定現有客戶續約或升級選用指定5G月費計劃，即送多達4張香港迪士尼樂園門票。SmarTone 5G覆蓋全港，遍及主要商業區、大型商場、郊野公園、隧道及主要港鐵車站，月費更已包括「FREE住傾」服務，免數據任用Zoom 和Teams視像通話。
SmarTone 5G上台限時優惠
|月費
|$398
|$328
|本地數據用量
|100GB
|35GB
|送香港迪士尼樂園一日標準門票
|4張
|2張
|「FREE住傾」
|送免數據任用Zoom/Teams (價值:HK$18/月)
|
附屬SIM咭(主SIM咭及附屬SIM咭共享本地及漫遊數據用量及本地通話分鐘)
|第1張 +$120/月
第2-4張 +$120/月 (每張送額外50GB/月 5G 共享本地數據)
|-
|本地通話分鐘
|無限
|合約期
|24個月
【消費優惠】將軍澳中心首推戲票有賞優惠 憑全港戲票即享高達100%回贈
責任編輯：蘇穎琪