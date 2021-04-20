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【限時優惠】SmarTone上台及續約　送迪士尼樂園一日標準門票

商業 12:46 2021/04/20

分享：

由即日起，SmarTone新客戶或指定現有客戶續約或升級選用指定5G月費計劃，即送多達4張香港迪士尼樂園門票。

SmarTone客戶留意，現時只要在SmarTone上台及續約，即送迪士尼樂園一日標準門票。

【商場活動】apm設母親節潮玩市集　網購平台優惠低至5折

SmarTone表示，由即日起，新客戶或指定現有客戶續約或升級選用指定5G月費計劃，即送多達4張香港迪士尼樂園門票。SmarTone 5G覆蓋全港，遍及主要商業區、大型商場、郊野公園、隧道及主要港鐵車站，月費更已包括「FREE住傾」服務，免數據任用Zoom 和Teams視像通話。

SmarTone 5G上台限時優惠

月費 $398 $328
本地數據用量 100GB 35GB
香港迪士尼樂園一日標門票 4張 2張
FREE住傾」 送免數據任用Zoom/Teams (價值:HK$18/月)

附屬SIM(主SIM咭及附屬SIM共享本地及漫遊數據用量及本地通話分鐘)		 第1張 +$120/月
第2-4張 +$120/月 (每張送額外50GB/月 5G 共享本地數據)		 -
本地通話分鐘 無限
合約期 24個月

【消費優惠】將軍澳中心首推戲票有賞優惠　憑全港戲票即享高達100%回贈

責任編輯：蘇穎琪

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