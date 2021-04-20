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【行業消息】滴滴出行傳加入自營電商戰場 對標拼多多及美團

股樓投資 11:56 2021/04/20

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據內地傳媒報道，滴滴出行即將推出首個自營電商業務「今日爆款」，現正在測試中，有別於一般社區團購的購物方式，商品不支持自提，只由廠家直接發貨，主打下沉市場，被指是對標拼多多（美﹕PDD）和美團（03690）的「團好貨」。

報道指，「今日爆款」的營運模式為面向消費者的零售業務，以低價及拼團的方式搶佔市場。

事實上，近期愈來愈互聯網企業加入自營電商市場，因此市場對滴滴是次動作並不意外。滴滴於上月開始就在其招聘官網中招聘多個電商職位，以拓展直播電商業務。

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記者：郭秀慧

經濟 零售 行業 滴滴出行

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