【行業消息】滴滴出行傳加入自營電商戰場 對標拼多多及美團

據內地傳媒報道，滴滴出行即將推出首個自營電商業務「今日爆款」，現正在測試中，有別於一般社區團購的購物方式，商品不支持自提，只由廠家直接發貨，主打下沉市場，被指是對標拼多多（美﹕PDD）和美團（03690）的「團好貨」。

報道指，「今日爆款」的營運模式為面向消費者的零售業務，以低價及拼團的方式搶佔市場。

事實上，近期愈來愈互聯網企業加入自營電商市場，因此市場對滴滴是次動作並不意外。滴滴於上月開始就在其招聘官網中招聘多個電商職位，以拓展直播電商業務。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧