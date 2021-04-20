數位化連結驅動製造業價值創造

長期以來，在國民經濟中舉足輕重的實體經濟製造業，數位化程度卻一直處於低位。無論在企業內部或是企業之間，搜尋、談判與調配等交易成本仍然高昂，市場分散和產能利用率低是傳統製造業懸而未決的痛點。據國家統計局公布資料，2020年全年工業產能剩餘比超過25%。而消費互聯網的加速進化推動定制化、個性化需求浪潮，「小單快返」成為行業運營趨勢，致使製造業供需匹配的鴻溝進一步加大。

一方面，製造業企業一般與固定供應商簽訂長期合同，而與非固定供應商之間溝通管道不暢。在原有供應商產能不足情形下，其他工廠即便有多餘產能也無法及時調度，往往造成資源的無效浪費。另一方面，在更關鍵的內部組織生產過程中，如何分配人力、物料、能源、工具等生產性資源仍由管理者人為決策，資源配置效率高度依賴於管理者的籌畫能力。

根據數位化技術在服務業滲透的成功經驗，數位化連結能夠高效匹配供需並動態優化資源配置，或將成為製造業的價值驅動新要素。從研發、供應鏈、工廠運營到行銷、銷售和服務，數位化連結在產業鏈每個環節的滲透，將促進資料在製造網路的流動，以演算法機制替代傳統企業預測、計畫、協調與控制等人為管理活動。近2年，1688和震坤行等B2B工業品交易平台廣受一級市場青睞，儘管其中業務僅涉及工業品買賣，而未涉及深層的產能調度排布，但影射出既有稟賦之下，製造業數位化的首要發展方向是強化數位化連結，以新型數位技術優化資源配置效率。

製造業數位化程度長期處於低位，主要原因在於製造業複雜程度更高。服務業直接面向消費者，互聯網企業僅需要提供終端產品與服務的交易場所。而製造業產業鏈條冗長，需要考慮對物料、工具、人力、資金等上下游不同資源的組織，企業之間還存在多方利益的博弈，商業資訊的機密性與數量級均不在同一層次。傳統中心化設計的互聯網技術重在連接人，而對實物資產連接不足，算力也無法承載巨大的工業資訊流。如今物聯網、雲計算和區塊鏈技術突破了這一障礙，在提供基於多方共識的完整加密信任機制之餘，以分散式運算方式加強了海量資訊的處理功能。伴隨區塊鏈、雲計算、物聯網等技術的廣泛應用，製造業企業上鏈形成網狀拓撲結構，實現供需的精准調度與匹配，將逐漸成為主流模式。