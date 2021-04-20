【蘋果發布會】蘋果2021首場發布會明凌晨舉行　傳聞新品一文看清

▲ 蘋果2021春季發布會即將在香港時間明（21日）凌晨1時舉行，究竟蘋果今次又會有什麼新產品公布呢？

蘋果（Apple）2021春季發布會即將在香港時間明（21日）凌晨1時舉行，究竟蘋果今次又會有什麼新產品公布呢？外界預計iPad將會是主角，另外多方渠道消息指出，今次蘋果發布會至少會有3到4件新產品推出，到底還有什麼新產品會在今次發布會中與各位果迷見面呢？

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1/ iPad

根據彭博社記者Mark Gurman透露，本次發布會可能未有太多創新，iPad Pro將會是核心要角。新iPad Pro將會用上接近m1晶片效能的A14X晶片，提供11、12.9吋兩種版本，而12.9吋的iPad Pro更會首度使用mini-LED屏幕材質。

除了iPad Pro外，同場亦可能有新一代的 iPad及iPad mini。根據外媒消息指，兩款iPad外型都不會有太大變化，主要改善及升級處理芯片。

2/ iMac

彭博社早前指出，iMac 會是發布會的大驚喜。新款iMac除了會使用M1系列處理芯片外，也會換上全新設計與多元色彩，預計iMac將會改用類似Pro Display XDR的較正方形設計。

3/ Apple Pencil

Twitter用戶@laobaiTD Mr. White日前在網上曝光了全新的Apple Pencil。根據過往先例，蘋果在2018年推出iPad Pro第三代產品時，就推出了Apple Pencil 2，因此是次推出新一代iPad Pro，也又很大機會推出Apple Pencil 3。根據爆料者曝光的新款Apple Pencil，可看到筆的表面更為光滑、筆尖體積也看似更大，暗示全新Apple Pencil內部設計可能有所變化。

4/ AirTags

傳聞已久的AirTags也可能於是次亮相！早前蘋果就宣布，「尋找」程式將可支援第三方產品，並透過「尋找」程式來私密且安全地尋找物品。官方突然開放「尋找」程式與第三方產品連接的發展來看，相信AirTags產品離登場的時間也不遠了。

5/ AirPods 3

有傳是次蘋果將發表第三代無線藍牙耳機 AirPods 3，縮短耳機柄，外型如AirPods Pro的縮小版，也會配備類似AirPods Pro的減壓系統，甚至可透過機身頂部的環境光感測器，導入血氧檢測功能。

6/ iOS14.5

除此之外，預計在發佈會後，iOS 14.5正式版也將會推出，這也是iOS 14最後一次大改版。根據外媒報道顯示，iOS 14.5 將會加入不少新功能，像是戴口罩可透過 Apple Watch 替 iPhone 解鎖、修改Siri預設音樂播放器、支援下載與安裝iOS自動更新、支援 PS5 / XBox Series X 遊戲控制器、217種全新 Emoji等。

不過更多蘋果新產品的資訊，就仍有待蘋果在發布會上宣布。如有興趣也可到：https://youtu.be/JdBYVNuky1M 觀看直播。

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責任編輯：曾曉汶