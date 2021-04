SWATCH 呈獻 為母親獻上最寶貴的時間　全新母親節腕錶，玩味風格注入懷舊元素

時間的意義,在於如何運用。母親為子女獻上她們畢生的時間,適逢母親節,為人子女當然要花心思為媽媽及已為人母的女士一表感激之情。一枚腕錶,標記著時間的珍貴,能讓佩戴者於日常分秒間,感受到送禮者的心意──尤其是在洋溢親情的月份!對著最親近的人,往往難以透過三言兩語盡訴心中情;對於物色合適的母親節禮物,亦是一大挑戰。無論如何,於佳節向摯親及時送上真誠的愛及祝福,是對她們最好的答謝。

一枚上佳的腕錶,恰好大派用場;想以不平凡的禮物為媽媽送上驚喜?Swatch 早有準備。

Swatch 推出兩款全新母親節腕錶,一見即令人回憶起兒時做功課、情竇初開時寫情信的表心意的時光。這個系列以充滿懷舊風格的間尺,勾起眾人的回憶,重拾兒時夢想。

款式備有粉紅色(LOVE WITH ALL THE ALPHABET, HK$ 720)和淺藍色(LOVE FROM A TO Z, HK$ 720)以供選擇,兩款均設透明錶盤、Swatch Glow 夜光指針和閃亮透明錶殼,別出心裁的機芯一覽無遺。錶帶飾以中空的「MOM」字樣和心形式樣,完美復刻懷舊間尺的造型。

送禮時不必額外費心包裝,腕錶本身的包裝精美不已。打開彷如筆記簿般的錶盒,即可見母親節腕錶及一把由Swatch 製作的懷舊風間尺,心思及實用性兼備!

「LOVE WITH ALL THE ALPHABET」和「LOVE FROM A TO Z」款式於3月4日起有售。

▲ GZ354 LOVE WITH ALL THE ALPHABET HK$720

▲ GZ353 LOVE FROM A TO Z HK$720

Swatch銅鑼灣專門店:

銅鑼灣啟超道2號地下

Tel: 2518 9918

Swatch 旺角專門店:

旺角朗豪坊3樓05號

Tel: 2518 9912

Swatch 沙田專門店:

沙田新城市廣場3期Level 3, A314

Tel: 2518 9915

Swatch Online shop: https://shop.swatch.com/zh_hk/

Customer Hotline:2510-5242



有關Swatch

Swatch 於1983 年由 Mr. Nicolas G. Hayek 創立,是著名的瑞士鐘錶製造商, 更是享譽國際的潮流時尚品牌。 全球第1枚Swatch ── 其跳出框框、充滿創意的設計,為大家帶來無限驚喜,在市場上獲到空前的成功。Swatch秉持繼續創新、引領潮流的精神, 設計多款創新款式及特別包裝的手錶。品牌亦積極參與國際極限運動賽事, 如自由花式滑雪、 BMX等。Swatch 和運動、藝術文化及潮流有著緊密的聯擊, 並繼續以 “Joy of life” 精神為顧客帶來更多富創意的產品。

