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【華為手機】華為據報今年下半年推三款新摺疊手機　 定價或比Mate X2低

Hot Talk 12:01 2021/04/20

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華為在今年2月發佈旗艦摺疊手機Mate X2。

各大手機品牌近月陸續推出摺疊屏手機，有台媒引述消息人士稱，今年2月剛發佈旗艦摺疊手機Mate X2的華為，擬於今年下半年內再推出三款摺疊手機，料新款手機定價比Mate X2較為友好，目標為入門級市場手機用戶。

小米稱首款折疊屏手機MIX FOLD 開售1分鐘內錄4億人幣銷售額，詳情可見﹕【下一頁】

報道亦指，三星、華碩等手機品牌亦有機會在今年下半年推出新的可摺疊手機。

華為在今年2月推出折疊旗艦手機Mate X2，售價為17999人民幣起，惟正式開售一分鐘不到，華為已宣佈全線「秒售完」。

今年摺疊屏手機發貨量或超出預期

摺疊屏手機在市場愈趨普及，市場研究機構Digitimes Research預計，今年全球可摺疊智能手機發貨量或會達到700萬部，高於一年前估計的280萬部。

此外，該機構亦預計，摺疊屏手機所採用的AMOLED螢幕今年全球出貨量可達1200萬部，比去年的440萬部大幅增加。

相關文章﹕

【華為Mate X2】華為折疊旗艦Mate X2一分鐘全綫售罄　黃牛加價至少2萬人民幣

【華為手機】華為新折疊屏手機Mate X2本月22日發布　料採用麒麟9000系列晶片

 

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編輯﹕賴奕羚

科技產品 智能手機 小米 Samsung 華為 Mate

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