【停牌潮】保利協鑫去年全年轉蝕62.5億　繼續停牌

▲ 保利協鑫能源將繼續停牌直至另行通知為止。

保利協鑫能源 （03800） 早前多次延遲公布年度業績，惟於昨日公布全年未經審核業績。公司提到，問題主要涉及公司一家附屬公司江蘇中能因疫情影響而終止一項項目合約，導致需要更多時間解決而無法確定及發佈2020年全年業績。

根據核數師函指出，江蘇中能於2019年9月訂立一份工採建合約並以預付5.1億元人民幣，惟疫情影響，該項目未能按照工採建合約的約定進行，故公司於2020年10月份終止合約。

集團於今年4月6日訂立有關工採建合約的終止協議，並已收到不遲於2021年10月應付的4.6億元的商業票據，以退還江蘇中能已支付的預付款項。

公司公布，去年由盈轉蝕62.54億元（人民幣，下同）2019年同期賺1.11億元。期內，收入按年下跌24%至146.21億元。

公司表示，自今年4月1日起於聯交所暫停買賣，公司股份將繼續停牌直至另行通知為止，以待刊發2020年全年業績。

此前，因公司核數師提出審計過程中遇到的問題，並要求審核委員會參與解決相關問題，而導致延期刊發全年業績。

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記者：謝卓榮