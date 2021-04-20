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【停牌潮】保利協鑫交代停牌原因未解決、去年轉蝕62.5億　繼續停牌

股市 12:20 2021/04/20

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保利協鑫交代停牌原因未解決、去年轉蝕62.5億　繼續停牌

保利協鑫能源 （03800） 早前多次延遲公布年度業績，惟於昨日公布全年未經審核業績。保利協鑫能源提到，問題主要涉及保利協鑫能源附屬公司「江蘇中能」因疫情影響而終止一項項目合約，導致需要核數師需要更多時間評信事項，暫無法確定及發佈經審核2020年全年業績。保利協鑫能源繼續停牌。

根據核數師函指出，江蘇中能於2019年9月訂立一份工採建合約並以預付5.1億元人民幣，惟疫情影響，該項目未能按照工採建合約的約定進行，故公司於2020年10月份終止合約。

保利協鑫能源稱，於今年4月6日訂立有關工採建合約的終止協議，並已收到不遲於2021年10月應付的4.6億元的商業票據，退還江蘇中能已支付的預付款項。

華晨中國被揭59億人民幣未授權擔保、存款較帳簿少17億 復牌無期，可見【下一頁】

公司同時公布初步業績，去年由盈轉蝕62.54億元（人民幣，下同），2019年同期賺1.11億元。期內，收入按年下跌24%至146.21億元。

保利協鑫能源自今年4月1日起於聯交所暫停買賣，公司股份將繼續停牌直至另行通知為止，以待刊發2020年全年業績。

相關文章：

【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌

【停牌潮】逾50家港股未趕及業績期即時停牌　保利協鑫：4月7日前公布業績復牌

記者：謝卓榮

停牌 港股 保利協鑫能源（03800）

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