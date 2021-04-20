【新冠疫苗】瑞典環保少女斥全球分配不均 捐94萬助窮國購買

全球新冠疫苗分配不均，導致不少落後國家至今接種進度仍停滯不前。一向關注氣候變化的瑞典少女通貝里（Greta Thunberg） 亦對此發聲，指摘富有國家囤積大量新冠疫苗，令窮國無力為國民購買足夠疫苗，呼籲各國政府及藥廠共同合作，努力解決疫苗民族主義。

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通貝里以嘉賓形式出席世衛視像記者會時表示，高收入國家為年青及健康人士接種新冠疫苗，選擇大量購買及囤積疫苗，犧牲中低收入國家的高危群體作為代價，行為完全不道德。她引用數據指出，高收入國家目前每4人中便有1人已接種新冠疫苗，而中低收入國家中，每500人中只有1人接種疫苗，反映全球新冠疫苗接種分配不均，導致中低收入國家接種進度緩慢。

通貝里表示一如氣候變化，均需要優先考慮弱勢群體，同時需要全球合力解決環球問題。因此她呼籲國際社會、政府及疫苗開發商必須加緊努力，解決新冠疫苗分配不均的悲劇。

為全球新冠疫苗分配出一分力，通貝里從她的慈善基金中撥出10萬歐元（約94萬港元）捐贈世衛基金，協助世衛在新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX） 下，貧窮國家可獲取足夠新冠疫苗。

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2019年當時16歲的通貝里出席聯合國氣候變化大會時，在大會上直斥各國領袖對氣候變化不作為，是偷走她的夢想和童年，她當時盯着美國總統特朗普（Donald Trump）說出的一句「你們怎敢這樣？」（How dare you），更引起全球關注。通貝里當年亦獲美國《時代》雜誌（TIME）選為2019年度風雲人物，是歷來最年輕的實名獲選者，並形容她是年輕的力量（The Power of Youth）。

責任編輯：郭麗明