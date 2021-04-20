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今日推介越秀地產 | 港交所、中國鐵塔、特步、小米、眾安在線最新部署（立即觀看）

股市 12:52 2021/04/20

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恒生指數中午收報29105點，跌0.42點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介越秀地產 （00123） ，另亦會分析香港交易所 （00388） 、中國鐵塔 （00788） 、特步國際 （01368） 、小米集團 - W （01810） 及眾安在線 （06060） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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