【金融穩定】證監會副主席方星海談監管外資進出 倘引起波動可暫停其交易

中國證監會副主席方星海在博鰲論壇上明言，當局有手段防止外資大出大入，造成股市的不穩定。

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原來，滬港通和深港通設計時就有規定，如果有一外資帳戶進來之後，造成股市大幅波動的話，當局可以暫停它的交易。

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他又透露，目前通過滬深股通進入市場的外資無非三種，一是境外散戶，比例很小，不會影響市場穩定性；二是境外的對冲基金、保險公司、從事全球資產配置的資金，這類是當局非常歡迎的，也是持倉最大比例的；三是通過國外券商自營形式進來的，背後也是一些對冲基金，這種帳戶是當局比較關注的。

資料顯示，自2018年入摩之後，外資進入內地資本市場的速度加快，截至3月31日止，外資持倉中國股市的佔比約為5%。

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記者：林衛