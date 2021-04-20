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美團集資780億元股價先跌後升 野村料現金高於兩大對手 助拓社區團購

股樓投資 13:15 2021/04/20

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內地外賣平台營運商美團(03690) 日前宣布，發換股債及折讓逾5％向騰訊(00700)等配股，籌100億美元，集資所得擬將用於科技創新、包括無人車、無人機配送等前沿技術領域的研發，以及一般企業用途。市場未對美團配股集資看法負面，該股今日低開0.2%後倒升，中午收報291.2元升0.6%。

【大行點睇】美團訂立獨家合約惹監管風險　惟瑞信認為未必有巨額罰款？ 詳情請看[下一頁]

有份認購美團的騰訊中午跌0.9%收報621.5元，局部受惠集資的港交所 (00388)中午升0.2%收報481元。

【大行點睇】大部分業務來自海外中國監管影響有限 滙豐首予思摩爾「買入」評級  詳情請看[下一頁]

野村發表報告指，美團以先舊後新方式配股及發行可換股債券，集資約100億美元，加上現時擁有的80億美元淨現金，以在社區團購新市場與其他公司比拼。該行維持其「買入」評級，目標價404元。

野村指，現時拼多多(美:PDD)擁有170億美元淨現金；京東（09618）擁有157億美元淨現金，意味美團集資後,手頭現金高於拼多多和京東。　　

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撰文 : 李尚毅

拼多多（美：PDD） 京東集團—SW（09618） 美團－W（03690） 港股

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