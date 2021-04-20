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世衛指全球疫情數月可受控 但要公平分配資源

環球社會熱點 11:12 2021/04/20

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世界衛生組織總幹事譚德塞稱如果能公平分配新冠疫苗等資源，全球新冠肺炎疫情可於數月内受控。

全球錄得超過1.4億宗新冠肺炎確診個案及超過300萬宗死亡個案，但不少貧國的新冠疫苗接種速度仍落後，令人憂慮新冠肺炎疫情何時才受控。世界衛生組織總幹事譚德塞稱如果能公平分配新冠疫苗等資源，全球疫情可於數月内受控。

以色列取消戶外口罩令 學校全面復課 【下一頁】

世衛（WHO）周一（19日）舉行視像記者會，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱如果全球能貫徹及公平地運用抗疫資源，全球有辦法於數月内控制疫情。譚德塞同時更表示，疫情於全球25歲至59歲群體中加速擴散。他形容情況引起關注，並認為可能是由於變種病毒傳染度更高。

世衛流行病學家范克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）表示，全球上周新增約520萬宗確診個案，為疫情爆發以來的一周新高，而世衛留意到各個年齡組別的傳播率都有所增加。

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至於瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）也以嘉賓形式出席視像記者會，通貝里於會上指出全球正出現疫苗民族主義的問題。她指富國讓年青人優先接種疫苗，而發展中國家的高危群體則仍未能接種，是不符合道德的做法。

通貝里引用數據指，高收入國家當中有四分一人已接種疫苗，但貧國要每500人才有1人接種疫苗，她認為各國應安排高危群體優先接種疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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