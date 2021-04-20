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【歐洲超級聯賽】每隊先分最少2億歐元 錢從何來？

環球社會熱點 10:57 2021/04/20

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歐洲球壇日前爆出驚天巨變，12間頂級球會宣布另組歐洲超級聯賽，同時公布參加隊伍將可共享35億歐元收益，外界不禁懷疑「錢從何來」。美國投行摩根大通確認，成功為歐洲超級聯賽拉攏資金，每隊最少可得2億歐元收入。

【歐洲超級聯賽】12大球會另起爐灶 歐洲足協揚言禁踢國際賽（第二版） 【下一頁】

【歐洲超級聯賽】是甚麼？ Q&A為你解答 【下一頁】

摩根大通（JP Morgan）發言人周一（19日）表示，為歐洲超級聯賽確保數以十億歐元的電視轉播合約，但拒絕透露更多詳情。據悉，英超「Big 6」曼聯﹑曼城﹑車路士﹑利物浦﹑阿仙奴及熱刺，聯同西甲三雄皇家馬德里﹑馬德里體育會和巴塞隆那，以及意甲三巨頭AC米蘭﹑國際米蘭及祖雲達斯在歐洲超級聯賽開始後，每隊最少可得2億歐元（約18.7億港元）前期收益。

12支參與歐洲超級聯賽球會

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英國天空電視台（Sky News）周一報稱，英國電訊（BT）前總裁帕特森（Gavin Patterson）曾有機會成為歐洲超級聯賽的行政總裁。因此英媒估計，一旦歐洲超級聯賽正式開賽，英國電訊（BT）大有機會成為主要轉播平台。

【歐洲超級聯賽】12間球會放下恩仇 齊齊向「錢」看 【下一頁】

而天空電視台自美國最大有線電視集團Comcast入主後，已縮緊體育轉播權開支，相信不會參與播放歐洲超級聯賽。擁有自家開發視音平台Prime Video的美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）亦相信不太可能加入，一同轉播歐洲超級聯賽。

責任編輯：吳漢培

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