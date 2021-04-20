【美團配股】一文看清券商分析美團集資　野村：淨現金多過拼多多、阿里巴巴（附券商目標價）

▲ 一文看清券商分析美團集資

美團 （03690） 公布配股連發行可換股債券，集資規模達100億美元（約777億港元），為近年港股最大規模的上市後集資，主要券商都分析美團今明年在社區團購業務「美團優選」，虧損以百億元計，集資令美團有更多資源發展。野村發表報告，指美團為支持區團購等新業務發展，籌集資金後手頭現金高於同業對手，拼多多（美：PDD）、京東 （09618） 及阿里 （09988） ，又認為現時社區團購業務競爭激烈。

美團股債集資777億元曾升2% 港股歷來最大規模配股集資、CB換股價溢價近5成，可見【下一頁】

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野村：美團淨現金更勝阿里巴巴

野寸指出，截至去年底，美團淨現金約80億美元（530億元人民幣）。美團集資後，淨現金高達180億美元，拼多多則為170億美元，阿里巴巴為516億美元，而京東為157億美元。

野村分析，美團集資旨在為社區團購等新業務投資提供資金，及加強美團優選（Meituan Select）技術基礎設施，預計到2021首季年帶來60億元（人民幣，下同）損失，全年帶來280億元損失。

報告提到，社區團購業務已成為互聯網中最熱烈的戰場。美團，拼多多（美：PDD）和電商興盛優選均有知名的風投及騰訊 （00700） 和京東等企業投資者的支持下，目前在社區團購領域處於領先地位，很大程度上要歸功於他們的先發優勢。野村認為，競爭格局遠未建立，加上阿里巴巴剛進入該業務領域，或有可能改變格局。

野村認為社區團購，競爭格局遠未建立，阿里巴巴等新加入的競爭者有可能會重塑 市場格局，而美團、拼多多和興盛獲得幾家知名風投以及騰訊和京東等企業 投資者的支持，當前在社區團購領域領先。

野村維持美團「買入」評級，目標價404元。若按昨收市價289.2元計，潛在升幅近4成。

大和：劍指社區團購大戰

大和指，美團優選今年商品交易額（GMV）目標為2000億元人民幣，即每日生意額5000萬至6000萬元，料美團集資後目標是擴大潛在市場規模（TAM），令美團每用戶平均消費提高，料美團優選今明年虧損分別達180億元、170億元。

大和維持美團目標價500港元，買入評級。

大摩：增加與拼多多、阿里巴巴社區團購競爭資本

大摩指出，目前美團撇除受限制現金的現有現金水平約60億美元，今年自由現金流淨流入7.27億美元，估計今年美團優選虧損可達39億美元，認為美團集資可令公司有更多火力發展社區團購業務。

大摩現予美團目標價420港元，評級為「增持」。

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記者：謝卓榮